У Львові чути звуки вибухів, військові попереджали про дрон

"У Львові знову чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 05:15.

За дві хвилини до цього у Повітряних силах попередили, що в напрямку міста летить другий ударний БпЛА.

Ще раніше, о п'ятій ранку, мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що у місті працює ППО. Він закликав людей залишатися в безпечному місці

Де оголошено тривогу

Станом на 5:20 тривога по всій Україні продовжується.