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У Львові чути звуки вибухів, військові попереджали про дрон

Фото: Росія атакує України дронами (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 4 вересня, у Львові знову чути звуки вибухів. Військові попереджали про ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Львові знову чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 05:15.

За дві хвилини до цього у Повітряних силах попередили, що в напрямку міста летить другий ударний БпЛА.

Ще раніше, о п'ятій ранку, мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що у місті працює ППО. Він закликав людей залишатися в безпечному місці

Де оголошено тривогу

Станом на 5:20 тривога по всій Україні продовжується.

Зазначимо, що в цей час в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Росія запустила по нашій країні ракети і дрони.

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