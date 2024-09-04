RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львове слышны звуки взрывов, военные предупреждали о дроне

Фото: Россия атакует Украину дронами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 4 сентября, во Львове снова слышны звуки взрывов. Военные предупреждали о вражеском беспилотнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"Во Львове снова слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 05:15.

Две минуты до этого в Воздушных силах предупредили, что в направлении города летит второй ударный БпЛА.

Еще раньше, в пять утра, мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что в городе работает ПВО. Он призвал людей оставаться в безопасном месте

Где объявлена тревога

По состоянию на 5:20 тревога по всей Украине продолжается.

Отметим, что в это время в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Россия запустила по нашей стране ракеты и дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине