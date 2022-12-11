У Львові через негоду зупинилися трамваї і тролейбуси

Влада пояснила, що близько 6:00 сьогодні розпочався дощ, який на морозі дуже швидко перетворився на лід. Тому трамвайні та тролейбусні електромережі вкрилися кригою.

"Зараз аварійні бригади ЛКП "Львівелектротранс" працюють над тим, щоб познімати мокрі брили льоду, які утворилися на контактній мережі. Як тільки вдасться все усунути і не буде чергового накопичення льоду, рух електротранспорту буде відновлено", - йдеться у повідомленні.

Коли електротранспорт у Львові відновить рух, поки не відомо, оскільки, за даними синоптиків, погода не буде покращуватися.

Нагадаємо, синоптики попередили, що сьогодні майже всі регіони накриють дощі, а на заході України очікується мокрий сніг.

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