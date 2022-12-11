ua ru
Нд, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дощі та ожеледиця. Синоптики попередили про погіршення погоди сьогодні

Новость на русском →
Україна, Неділя 11 грудня 2022 07:00
Дощі та ожеледиця. Синоптики попередили про погіршення погоди сьогодні Фото: українців попередили про туман та ожеледицю на дорогах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 11 грудня, погода в Україні погіршиться, а більшість регіонів накриють опади. При цьому на дорогах буде небезпечно через ожеледицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні на заході нашої країни очікується помірний дощ та мокрий сніг. У Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях значні опади. Місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця.

В інших регіонах прогнозується помірний дощ. Вночі та вранці на півночі та у центрі туман. На півдні, сході та у центрі місцями пориви вітру до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів протягом дня покажуть у середньому +5 +11 градусів. На заході протягом доби очікується від +3 до -2 градусів, а на сході вдень до +15.

Дощі та ожеледиця. Синоптики попередили про погіршення погоди сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарна погода з дощами. Вночі та вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря у столиці вдень буде у межах +7 +9 градусів, а вночі +1 +3 градуси.

Нагадаємо, синоптики попередили жителів Києва про туман, внаслідок чого видимість на дорогах значно погіршиться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Окупанти хочуть обійти Бахмут, а ЗСУ наближаються до Сватового: нові карти боїв
Окупанти хочуть обійти Бахмут, а ЗСУ наближаються до Сватового: нові карти боїв
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці