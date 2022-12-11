Во Львове из-за непогоды остановились трамваи и троллейбусы

Власти объяснили, что около 6:00 сегодня начался дождь, который на морозе очень быстро превратился в лед. Поэтому трамвайные и троллейбусные электросети обледенели.

"Сейчас аварийные бригады ЛКП "Львовэлектротранс" работают над тем, чтобы поснимать образовавшиеся на контактной сети мокрые глыбы льда. Как только удастся все устранить и не будет очередного накопления льда, движение электротранспорта будет возобновлено", - говорится в сообщении.

Когда электротранспорт во Львове возобновит движение, пока неизвестно, поскольку, по данным синоптиков, погода не будет улучшаться.

Напомним, синоптики предупредили, что сегодня почти все регионы накроют дожди, а на западе Украины ожидается мокрый снег.

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