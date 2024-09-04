У Львові через атаку РФ вже п'ятеро загиблих та 35 постраждалих

Кількість жертв та постраждалих у Львові через обстріл РФ зросла. Серед загиблих двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської ОВА Максима Козицького, Telegram мера Львова Андрія Садового, Львівську ОВА.

Крім того, за даними Львівської ОВА, більше 50 будинків зазнали ушкоджень. Також пошкоджені дві школи, два медичні заклади. Усі служби працюють на місці подій. Триває розбір завалів.

"Декілька з них у важкому стані, в тому числі п'ятеро дітей", - розповів мер міста Садовий.

Станом на 8:00 у Львові вже понад 35 людей отримують медичну допомогу.

Крім того, за даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, серед загиблих і 14-річна дівчинка.

Атака РФ на Львів

У ніч проти 4 вересня російські війська масовано атакували Україну дронами та ракетами. Близько 5:20 у Львові лунали вибухи. Військові повідомляли про загрозу дронів. Пізніше у Львові знову пролунали вибухи.

Вже близько 6:40 стало відомо про перших шістьох постраждалих. Також через атаку окупантів було пошкоджено будинки. Пізніше кількість постраждалих зросла у Львові до 19, стало відомо про одного загиблого, потім - про двох.

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