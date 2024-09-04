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Во Львове из-за атаки РФ уже пятеро погибших и 35 пострадавших

Львов, Среда 04 сентября 2024 08:29
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Во Львове из-за атаки РФ уже пятеро погибших и 35 пострадавших Фото: во Львове из-за атаки РФ 4 сентября уже пятеро погибших и 35 пострадавших (t.me/andriysadovyi)
Автор: Наталия Гурковская

Количество жертв и пострадавших во Львове из-за обстрела РФ возросло. Среди погибших двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого, Telegram мэра Львова Андрея Садового, Львовскую ОВА.

"Пятый погибший. Ребенок", - рассказал мэр города Андрей Садовый.

Кроме того, по данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, среди погибших и 14-летняя девочка.

Число пострадавших возросло до 35

По состоянию на 8:00 во Львове уже более 35 человек получают медицинскую помощь.

"Несколько из них в тяжелом состоянии, в том числе пятеро детей", - рассказал мэр города Андрей Садовой.

Кроме того, по данным Львовской ОВА, более 50 домов получили повреждения. Также повреждены две школы, два медицинских учреждения. Все службы работают на месте событий. Продолжается разбор завалов.

Атака РФ на Львов

В ночь на 4 сентября российские войска массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Около 5:20 во Львове гремели взрывы. Военные сообщали об угрозе дронов. Позже во Львове снова прогремели взрывы.

Уже около 6:40 стало известно о первых шести пострадавших. Также из-за атаки оккупантов были повреждены дома. Позже число пострадавших возросло во Львове до 19, стало известно об одном погибшем, потом - о двух.

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