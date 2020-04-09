"Львовгаз": уровень расчетов за доставку в марте уменьшился на 38%

От начала карантина во Львовской области на 38% снизился уровень расчетов за услуги по доставке газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В условиях карантина, когда семьи находятся дома и круглосуточно пользуются газом и другими коммунальными услугами, важность безотказной работы всей критической инфраструктуры возросла в разы. Работники АО "Львовгаз" делают все, для того чтобы обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение, надеясь на понимание и поддержку потребителей", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, АО "Львовгаз" разделяет позицию о приостановлении начисления штрафных санкций за просрочку оплаты, чтобы таким образом помочь потребителям пережить карантин. Также введен мораторий на прекращение доставки газа потребителям, которые имеют задолженность за услугу.

"В этих условиях клиенты "Львовгаза" имеют все возможности оплатить счета за доставку газа во время карантина дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.ua: личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот. Кроме того, для покупателей компания экстренно разработала экспресс-регистрацию, которая позволяет автоматически сгенерировать Личный кабинет на сайте 104.ua. Все, что нужно - позвонить с телефона в контакт-центр по номеру 067 21 77 104 и сообщить оператору номер своего лицевого счета (он есть в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель получит SMS-сообщение, в котором будут указаны логин и пароль к нему", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ежедневно 24 часа в сутки 7 дней в неделю аварийная служба "Львовгаза" продолжает выезжать и локалізовувати утечки газа, ремонтировать газопроводы, обслуживать газорегуляторные и шкафные регуляторные пункты, которые понижают и поддерживают необходимое давление в сетях, а также дистанционно оказывать услуги потребителям. По словам пресс-службы, проводится вся необходимая работа, чтобы во время карантина в домах потребителей был газ. Специалисты АО "Львовгаз", которые сейчас работают дистанционно, ведут активную работу с клиентами компании.

"Призываем потребителей, которые имеют такую возможность, платить за услугу доставки газа вовремя. Эти средства нужны для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков. Потребители могут оперативно скачать счета для оплаты услуг доставки в Личных кабинетах на сайте 104.ua и в viber-бот", - говорится в сообщении.