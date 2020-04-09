"Львівгаз": рівень розрахунків за доставку в березні зменшився на 38%

Від початку карантину у Львівській області на 38% знизився рівень розрахунків за послуги з доставки газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В умовах карантину, коли сім’ї знаходяться вдома і цілодобово користуються газом та іншими комунальними послугами, важливість безвідмовної роботи всієї критичної інфраструктури зросла в рази. Працівники АТ "Львівгаз" роблять все, для того аби забезпечити безперебійне та безаварійне газопостачання, сподіваючись на розуміння і підтримку споживачів", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, АТ "Львівгаз" поділяє позицію про зупинення нарахування штрафних санкцій за прострочення оплати, щоб у такий спосіб допомогти споживачам пережити карантин. Також запроваджено мораторій на припинення доставки газу споживачам, котрі мають заборгованість за послугу.

"В цих умовах клієнти "Львівгазу" мають всі можливості сплатити рахунки за доставку газу під час карантину дистанційно. Для них працюють онлайн-сервіси сайту 104.ua: особистий кабінет, мобільні додатки для Android та iOS, а також вайбер-бот. Окрім того, для споживачів компанія екстрено розробила експрес-реєстрацію, яка дозволяє автоматично згенерувати Особистий кабінет на сайті 104.ua. Все, що потрібно - зателефонувати із смартфону до контакт-центру за номером 067 21 77 104 та повідомити оператору номер свого особового рахунку (він є у квитанції кожного клієнта). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач отримає SMS-повідомлення, в якому будуть вказані логін та пароль до нього", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що щоденно 24 години на добу 7 днів на тиждень аварійна служба "Львівгазу" продовжує виїжджати та локалізовувати витоки газу, ремонтувати газопроводи, обслуговувати газорегуляторні та шафові регуляторні пункти, котрі понижують та підтримують необхідний тиск в мережах, а також дистанційно надавати послуги споживачам. За словами прес-служби, проводиться уся необхідна робота, щоб під час карантину у домівках споживачів був газ. Фахівці АТ "Львівгаз", які зараз працюють дистанційно, ведуть активну роботу з клієнтами компанії.

"Закликаємо споживачів, котрі мають таку можливість, сплачувати за послугу доставки газу вчасно. Ці кошти потрібні для забезпечення діяльності компанії та оплати праці газовиків. Споживачі оперативно можуть завантажити рахунки для оплати послуг доставки в Особистих кабінетах на сайті 104.ua та у viber-бот", - йдеться у повідомленні.