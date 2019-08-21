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"Львовгаз" теряет квалифицированные кадры из-за низких зарплат

Новости » Энергетика    21.08.2019 - 15:08
"Львовгаз" теряет квалифицированные кадры из-за низких зарплат
Иллюстративное фото (dtek.com)

На сегодня средний уровень заработной платы в компании на 30% меньше, чем в энергетической отрасли

За 7 месяцев с "Львовгаза" уволились 200 работников. Причина потери квалифицированных кадров – низкие зарплаты. Такая ситуация вызвана "замороженными" тарифами на распределение газа, с конца 2016 года не пересматривает НКРЭКУ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На сегодня средний уровень заработной платы в АО "Львовгаз" на 30% меньше, чем в энергетической отрасли. Средняя зарплата работника компании составляет 8 407 гривен, в то же время средняя оплата труда по промышленности в области – 10 500 гривен. Следовательно, опытные работники ищут более оплачиваемую работу.

"Расходы на оплату труда работников нашей компании заложены в тариф на распределение природного газа, который является составляющей цены на газ. Структура тарифа определяется и устанавливается НКРЭКУ. От конца 2016 года государственный регулятор не просматривал его, - отмечает председатель правления АО "Львовгаз" Юрий Войсович. - Сейчас у нас остаются открытыми 345 вакансий, а это 11% от среднесписочной численности. Наиболее востребованные профессии: слесари по эксплуатации, монтеры ЭХЗ, сварщики, водители и машинисты экскаваторов".

В пресс-службе отметили, что все обращения газораспределительных предприятий Украины к НКРЭКУ об установлении экономически обоснованного тарифа на распределение в структуре цены на газ, пока остаются без рассмотрения. На прошлой неделе в АО "Львовгаз" состоялись открытые обсуждения проекта тарифа на распределение природного газа на 2019 год. Протокол результатов обсуждения направлен для рассмотрения НКЕЭКУ.

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