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"Львівгаз" втрачає кваліфіковані кадри через низькі зарплати

Новини » Енергетика    21.08.2019 - 15:08
"Львівгаз" втрачає кваліфіковані кадри через низькі зарплати
Ілюстративне фото (dtek.com)

На сьогодні середній рівень заробітної плати в компанії на 30% менший, ніж в енергетичній галузі

За 7 місяців з "Львівгазу" звільнились 200 працівників. Причина втрати кваліфікованих кадрів – низькі зарплати. Така ситуація спричинена "замороженими" тарифами на розподіл газу, котрі від кінця 2016 року не переглядає НКРЕКП. Про це повідомляє прес-служба компанії.

На сьогодні середній рівень заробітної плати в АТ "Львівгаз" на 30% менший, ніж в енергетичній галузі. Середня зарплата працівника компанії становить 8 407 гривень, в той же час середня оплата праці по промисловості в області – 10 500 гривень. Відтак, досвідчені працівники шукають більш оплачувану роботу.

"Витрати на оплату праці працівників нашої компанії закладені в тарифі на розподіл природного газу, котрий є складовою ціни на газ. Структура тарифу визначається та встановлюється НКРЕКП. Від кінця 2016 року державний регулятор не переглядав його, - зазначає голова правління АТ "Львівгаз" Юрій Войсович. - Зараз в нас відкритими залишаються 345 вакансій, а це 11% від середньооблікової чисельності. Найбільш затребувані професії: слюсарі з експлуатації, монтери ЕХЗ, зварники, водії та машиністи екскаваторів".

У прес-службі зазначили, що всі звернення газорозподільних підприємств України до НКРЕКП щодо встановлення економічно обґрунтованого тарифу на розподіл у структурі ціни на газ, наразі залишаються без розгляду. Минулого тижня в АТ "Львівгаз" відбулись відкриті обговорення проекту тарифу на розподіл природного газу на 2019 рік. Протокол результатів обговорення направлений для розгляду НКЕРКП.

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