"Львовгаз Сбыт": должники рискуют лишиться субсидии

Газовый вентиль (104.ua)

Накануне отопительного сезона структурные подразделения управлений социальной защиты собирают списки должников за коммунальные услуги. Долги за газ в Львовской области имеют 6800 льготников и получателей субсидий.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Львовгаз Сбыт".

"До 1 октября "Львовгаз Сбыт" обязан передать отделам соцзащиты информацию относительно долгов потребителей газа, которые получают льготы и субсидии в наличной форме. Соответствующие запросы от районных отделений соцзащиты мы уже получили и подготовили списки льготников-должников", – сообщил директор ООО "Львовгаз Сбыт" Павел Майк.

На основе этих данных отделения соцзащиты принимают решение о продлении действия субсидии.

По словам пресс-службы, в документе "Порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме" прописано, что льготники, которым предоставляется льгота в денежной форме, обязаны оплачивать ежемесячно стоимость фактически потребленной услуги с учетом суммы льготы. Этим же порядком определено, что накануне отопительного сезона поставщики услуг информируют о сумме просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате услуг, сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен).

"В прошлом отопительном сезоне помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 142 тысячи клиентов "Львовгаз Сбыта". На сегодняшний день более 6800 льготников и субсидиантов имеют долг за потребленный газ на общую сумму 6,2 млн гривен. Чтобы не было лишних волнений перед началом отопительного сезона советуем должникам оплатить счета. Если финансовая ситуация в семьях критическая, мы можем предложить оформить договор реструктуризации долга", – уточнил Павел Майк.

В пресс-службе напомнили, что клиенты "Львовгаз Сбыта" имеют возможность оплатить счета за газ дистанционно через онлайн-сервисы: Личный кабинет на сайте 104.ua, Viber-бот 7104ua, Telegram-бот 7104ua, а также через мобильные приложения 104Mobile (для Android) и 104Mobile Light (для iPhone).