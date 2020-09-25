"Львівгаз Збут": боржники ризикують втратити субсидії

Газовий вентиль (104.ua)

Напередодні опалювального сезону структурні підрозділи управлінь соціального захисту збирають списки боржників за комунальні послуги. Борги за газ у Львівській області мають 6800 пільговиків та отримувачів субсидій.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Львівгаз Збут".

"До 1 жовтня "Львівгаз Збут" зобов’язаний передати відділам соцзахисту інформацію щодо боргів споживачів газу, які отримують пільги та субсидії в готівковій формі. Відповідні запити від районних відділень соцзахисту ми вже отримали і підготували списки пільговиків-боржників", – повідомив директор ТОВ "Львівгаз Збут" Павло Майк.

На основі цих даних відділення соцзахисту приймають рішення про продовження дії субсидії.

За словами прес-служби, у документі "Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі" прописано, що пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги. Цим же порядком визначено, що напередодні опалювального сезону надавачі послуг інформують про суму простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень).

"Минулого опалювального сезону допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг отримували 142 тисячі клієнтів "Львівгаз Збуту". На сьогоднішній день понад 6800 пільговиків та субсидіантів мають борг за спожитий газ на загальну суму 6,2 млн гривень. Щоб не було зайвих хвилювань перед початком опалювального сезону радимо боржникам оплатити рахунки. Якщо фінансова ситуація в родинах критична, ми можемо запропонувати оформити договір реструктуризації боргу", – уточнив Павло Майк.

У прес-службі нагадали, що клієнти "Львівгаз Збуту" мають можливість оплатити рахунки за газ дистанційно через онлайн-сервіси: Особистий кабінет на сайті 104.ua, Viber-бот 7104ua, Telegram-бот 7104ua, а також через мобільні додатки 104Mobile (для Android) та 104Mobile Light (для iPhone).