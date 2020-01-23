"Львовгаз": новый тариф на распределение в 2,5 раза меньше себестоимости доставки газа

Принятый НКРЭКУ тариф на доставку для АО "Львовгаз" в 2,5 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям региона. Такое решение государственного регулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки АО "Львовгаз" составят 607,9 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Впервые за последние четыре года государственный регулятор сдвинул вопрос необоснованных тарифов для операторов ГРС с мертвой точки. Из-за замороженных с 2017 года тарифов АО "Львовгаз" за последние 3 года понесло убытки в размере 1 545,7 млн гривен", - говорится в сообщении.

Финансовые результаты АО "Оператор газораспределительной системы "Львовгаз", млн гривен:

2017 2018 2019 (П) Доход (без НДС) 952,7 894,8 724,5 Затраты 1 040,3 1 334,5 1 742,9 Прибыль/Убыток -87,6 -439,7 -1 018,4

В пресс-службе отметили, что принятие нового тарифа должно решить две главные проблемы для "Львовгаза": поднятие уровня заработной платы и погашения долгов за технологический газ. По словам пресс-службы, за убыточный тариф АО "Львовгаз" не может рассчитываться за технологический газ, что привело к задолженности перед оператором ГТС – АО "Укртрансгаз".

"Однако, утвержденный государственным регулятором 24 декабря 2019 года тариф для АО "Львовгаз" в 2,5 раза меньше себестоимости доставки газа потребителям региона. Такое решение государственного регулятора приведет к тому, что в 2020 году убытки АО "Львовгаз" составят 607,9 млн гривен. Таким образом новый тариф на распределение газа остается убыточным. Утвержденный размер тарифа не дает возможности АО "Львовгаз" поднять заработную плату работников до конкурентного уровня и остановить отток кадров. Кроме того, экономически необоснованный тариф не позволяет АО "Львовгаз" закупить на рынке необходимые объемы технологического газа, а потому автоматически создает финансовое бремя для всей цепи транспортировки газа до потребителей. Как следствие - угроза искусственного банкротства не только операторов ГРС, но и нового независимого оператора ГТС", - говорится в сообщении.

АО "Львовгаз" отмечает необходимость дальнейших шагов со стороны государственного регулятора для утверждения экономически обоснованных тарифов за распределение газа.