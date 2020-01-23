"Львівгаз": новий тариф на розподіл у 2,5 рази менший собівартості доставки газу

Прийнятий НКРЕКП тариф на доставку для АТ "Львівгаз" у 2,5 рази менший собівартості доставки газу споживачам регіону. Таке рішення державного регулятора призведе до того, що в 2020 році збитки АТ "Львівгаз" складуть 607,9 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Вперше за останні чотири роки державний регулятор зрушив питання необґрунтованих тарифів для операторів ГРМ з мертвої точки. Через заморожені з 2017 року тарифи АТ "Львівгаз" за останні 3 роки понесло збитки в розмірі 1 545,7 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Фінансові результати АТ "Оператор газорозподільної системи "Львівгаз", млн гривень:

2017 2018 2019 (П) Дохід (без ПДВ) 952,7 894,8 724,5 Витрати 1 040,3 1 334,5 1 742,9 Прибуток/Збиток -87,6 -439,7 -1 018,4

У прес-службі зазначили, що прийняття нового тарифу мало б вирішити дві головні проблеми для "Львівгазу": підняття рівня заробітної плати та погашення боргів за технологічний газ. За словами прес-служби, через збитковий тариф АТ "Львівгаз" не може розраховуватись за технологічний газ, що призвело до заборгованості перед оператором ГТС – АТ "Укртрансгаз".

"Однак, затверджений державним регулятором 24 грудня 2019 року тариф для АТ "Львівгаз" у 2,5 рази менше собівартості доставки газу споживачам регіону. Таке рішення державного регулятора призведе до того, що в 2020 році збитки АТ "Львівгаз" складуть 607,9 млн гривень. Таким чином новий тариф на розподіл газу залишається збитковим. Затверджений розмір тарифу не дає можливості АТ "Львівгаз" підняти заробітну плату працівників до конкурентного рівня та зупинити відтік кадрів. Крім того, економічно необґрунтований тариф не дозволяє АТ "Львівгаз" закупити на ринку необхідні обсяги технологічного газу, а тому автоматично створить фінансовий тягар для всього ланцюга транспортування газу до споживачів. Як наслідок - загроза штучного банкрутства не лише операторів ГРМ, а й нового незалежного оператора ГТС", - йдеться у повідомленні.

АТ "Львівгаз" наголошує на необхідності подальших кроків з боку державного регулятора для затвердження економічно обґрунтованих тарифів за розподіл газу.