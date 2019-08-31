"Львовгаз": более 30% потребителей газа области пользуются "Личным кабинетом" на сайте компании

Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Зарегистрировать свой "Личный кабинет" можно на сайте 104.ua

За 7 месяцев текущего года новыми пользователями сервиса "Личный кабинет" на сайте 104.ua стали 38 тысяч потребителей газа Львовской области. В целом же 31% клиентов "Львовгаза" успешно пользуются "Личным кабинетом", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Клиенты АО "Львовгаз" четвертый год подряд имеют возможность контролировать свой лицевой счет онлайн с помощью "Личного кабинета" на сайте компании. Сервис доступен для использования не только в городах, но и в отдаленных сельских районах области, требуется лишь подключение к сети интернет. Интерфейс сервиса простой и понятный. Процедура регистрации занимает всего несколько минут. Нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму оплаты за газ.

"Если потребитель хочет передать показания счетчика газа ему даже не нужно выходить из дома, достаточно зайти в свой "Личный кабинет" на сайте 104.ua и внести актуальные данные, несколько минут и все сделано. Это очень удобно и позволяет сэкономить время, ведь клиентам не нужно стоять в очередях или специально ехать в наши Центры обслуживания клиентов", - отмечает и.о. начальника управления клиентского сервиса АО "Львовгаз" Оксана Ростикус.

Зарегистрировать свой "Личный кабинет" на сайте 104.ua быстро, легко и можно сделать это самостоятельно. Для этого нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа за газ.