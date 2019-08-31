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"Львівгаз": більше 30% споживачів газу області користуються "Особистим кабінетом" на сайті компанії

Новини » Енергетика    31.08.2019 - 14:11
"Львівгаз": більше 30% споживачів газу області користуються "Особистим кабінетом" на сайті компанії
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Зареєструвати свій "Особистий кабінет" можна на сайті 104.ua

Впродовж 7 місяців поточного року новими користувачами сервісу "Особистий кабінет" на сайті 104.ua стали 38 тисяч споживачів газу Львівської області. Загалом же 31% клієнтів "Львівгазу" успішно користуються "Особистим кабінетом", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Клієнти АТ "Львівгаз" четвертий рік поспіль мають можливість контролювати свій особовий рахунок онлайн за допомогою "Особистого кабінету" на сайті компанії. Сервіс доступний для використання не лише в містах, а й у віддалених сільських районах області, потрібне лише підключення до мережі інтернет. Інтерфейс сервісу - простий та зрозумілий. Процедура реєстрації займає лише декілька хвилин. Потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму оплати за газ.

"Якщо споживач хоче передати показання лічильника газу йому навіть не потрібно виходити з дому, достатньо зайти в свій "Особистий кабінет" на сайті 104.ua та внести актуальні дані, декілька хвилин і все зроблено. Це дуже зручно та дозволяє зекономити час, адже клієнтам не потрібно стояти в чергах чи спеціально їхати до наших Центрів обслуговування клієнтів", - зазначає в.о. начальника управління клієнтського сервісу АТ "Львівгаз" Оксана Ростикус.

Зареєструвати свій "Особистий кабінет" на сайті 104.ua швидко, легко та можна зробити це самостійно. Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ.

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