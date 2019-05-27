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"Львовгаз": 245 тыс. потребителей газа пользуются сервисом "Личный кабинет"

Новости » Энергетика    27.05.2019 - 14:19
"Львовгаз": 245 тыс. потребителей газа пользуются сервисом "Личный кабинет"
Иллюстративное фото (104.ua)

Чтобы зарегистрировать свой "Личный кабинет", нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа за газ

30% от общего количества клиентов "Львовгаза" уже пользуются "Личным кабинетом" на сайте 104.ua. Только с начала года кабинеты зарегистрировали 30 тыс. потребителей газа Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сервис "Личный кабинет" дает возможность потребителям самостоятельно контролировать состояние лицевого счета, передать показания счетчика, оплатить за потребленное голубое топливо, видеть размер начисленной субсидии и наличие долга или переплаты.

"Дистанционные сервисы это удобно для потребителей, к тому же они позволяют экономить время. Для того, чтобы передать показания счетчика газа не нужно даже выходить из дома – заходите в свой Личный кабинет на сайте 104.ua несколько минут и все сделано. Кроме того, клиент имеет возможность заказать обратный звонок и получить ответ на вопрос онлайн. Нововведениями этого года стали чат-бот 7104ua в мессенджере Viber и мобильное приложение 104 Mobile Light для пользователей iPhone", - говорит и.о. начальника управления клиентского сервиса АО "Львовгаз" Оксана Ростикус.

По словам пресс-службы, зарегистрировать свой "Личный кабинет" на сайте 104.ua можно быстро и легко. Для этого нужно знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа за газ.

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