"Львівгаз": 245 тис. споживачів газу користуються сервісом "Особистий кабінет"

Ілюстративне фото (104.ua)

Щоб зареєструвати свій "Особистий кабінет", потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ

30% від загальної кількості клієнтів "Львівгазу" вже користуються "Особистим кабінетом" на сайті 104.ua. Тільки від початку року кабінети зареєстрували 30 тис. споживачів газу Львівської області. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Сервіс "Особистий кабінет" дає змогу споживачам самостійно контролювати стан особового рахунку, передати показання лічильника, сплатити за спожите блакитне паливо, бачити розмір нарахованої субсидії та наявність боргу або переплати.

"Дистанційні сервіси це зручно для споживачів до того ж вони дозволяють економити час. Для того, щоб передати показання лічильника газу не потрібно навіть виходити з дому – заходите в свій Особистий кабінет на сайті 104.ua, декілька хвилин і все зроблено. Окрім того, клієнт має можливість замовити зворотній телефонний дзвінок і отримати відповідь на питання онлайн. Нововведеннями цього року стали чат-бот 7104ua у месенджері Viber та мобільний додаток 104 Mobile Light для користувачів iPhone", - говорить в.о. начальника управління клієнтського сервісу АТ "Львівгаз" Оксана Ростикус.

За словами прес-служби, зареєструвати свій "Особистий кабінет" на сайті 104.ua можна швидко та легко. Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ.