Во Львове с завтрашнего дня завершается отопительный сезон

С завтрашнего дня, 20 апреля, во Львове завершается отопительный сезон. Это поможет жителям города избежать перегревов и сэкономить средства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Львів ".

"Чтобы избежать перегревов и чтобы жители сэкономили средства, отопительный сезон завершаем. Если же будут учреждения, которым необходимо получать тепло, а речь идет об медучреждениях, оранжереях, учреждениях, где живут вынужденно перемещенные украинцы, и тому подобное, то они могут отправить письмо-обращение к "Львовтеплоэнерго" или в "Зализнычнетеплоэнерго" и тепло им предложат", – заявила заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

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