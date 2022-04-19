У Львові відзавтра завершується опалювальний сезон

"Щоб уникнути перегрівів і щоб мешканці зекономили кошти, опалювальний сезон завершуємо. Якщо ж будуть установи, яким необхідно отримувати тепло, а йдеться про медустанови, оранжереї, установи, де живуть вимушено переміщені українці, тощо, то вони можуть надіслати лист-звернення до "Львівтеплоенерго" чи у "Залізничнетеплоенерго" і тепло їм подаватимуть", – заявила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.