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У Львові відзавтра завершується опалювальний сезон

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Вівторок 19 квітня 2022 14:34
У Львові відзавтра завершується опалювальний сезон Фото: у Львові відзавтра завершується опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Відзавтра, 20 квітня, у Львові завершується опалювальний сезон. Це допоможе мешканцям міста уникнути перегрівів й зекономити кошти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Львів".

"Щоб уникнути перегрівів і щоб мешканці зекономили кошти, опалювальний сезон завершуємо. Якщо ж будуть установи, яким необхідно отримувати тепло, а йдеться про медустанови, оранжереї, установи, де живуть вимушено переміщені українці, тощо, то вони можуть надіслати лист-звернення до "Львівтеплоенерго" чи у "Залізничнетеплоенерго" і тепло їм подаватимуть", – заявила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

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