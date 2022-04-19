У Львові відзавтра завершується опалювальний сезон
Відзавтра, 20 квітня, у Львові завершується опалювальний сезон. Це допоможе мешканцям міста уникнути перегрівів й зекономити кошти.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Львів".
"Щоб уникнути перегрівів і щоб мешканці зекономили кошти, опалювальний сезон завершуємо. Якщо ж будуть установи, яким необхідно отримувати тепло, а йдеться про медустанови, оранжереї, установи, де живуть вимушено переміщені українці, тощо, то вони можуть надіслати лист-звернення до "Львівтеплоенерго" чи у "Залізничнетеплоенерго" і тепло їм подаватимуть", – заявила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.
Війна Росії проти України триває п'ятдесят п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.