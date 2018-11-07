Во Львове завтра возобновят отопительный сезон

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отопительный сезон во Львове восстанавливают из-за понижения температуры воздуха

Во Львове завтра, 8 ноября 2018 года, возобновят отопительный сезон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Как отмечается, утром 8 ноября теплоснабжающие предприятия Львова начнут процесс восстановления подачи отопления.

Во Львовском горсовете отметили, что завтра, согласно прогнозу синоптиков, среднесуточная температура опустится до +7 градусов, а нормой является +8. В связи с этим было принято решение возобновить подачу отопления для населения с 8 ноября.

"Система теплоснабжения к работе готова. Благодаря качественной работе по ремонту и модернизации объектов теплоснабжения в течение последних лет, подача тепла в дома будет восстановлена в кратчайшие сроки, а температура теплоносителя будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха", - сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 29 октября 2018 года в связи с повышением температуры воздуха во Львове приостановили отопительный сезон для населения.

Отметим, 5 ноября отопительный сезон начался в Николаеве.