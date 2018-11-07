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У Львові завтра відновлять опалювальний сезон

Новини » Суспільство    07.11.2018 - 15:33
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опалювальний сезон у Львові поновлюють через пониження температури повітря

У Львові завтра, 8 листопада 2018 року, відновлять опалювальний сезон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

Як зазначається, зранку 8 листопада теплопостачальні підприємства Львова розпочнуть процес відновлення подачі опалення. 

У Львівській міськраді зазначили, що від завтра, згідно з прогнозом синоптиків, середньодобова температура опуститься до +7 градусів, а нормою є +8. У зв'язку з цим було прийнято рішення відновити подачу опалення для населення з 8 листопада.

"Система теплопостачання до роботи готова. Завдяки якісній роботі з ремонту і модернізації об’єктів теплопостачання протягом останніх років, подача тепла в будинки буде відновлена у найкоротші терміни, а температура теплоносія регулюватиметься, залежно від температури зовнішнього повітря", - повідомив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 29 жовтня 2018 року у зв’язку із підвищенням температури повітря у Львові призупинили опалювальний сезон для населення.

Зазначимо, 5 листопада опалювальний сезон розпочався у Миколаєві.

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