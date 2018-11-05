В Николаеве начался отопительный сезон

Иллюстративное фото (УНИАН)

Теплоснабжающие предприятия 5 ноября начали пуск котельных для подачи тепла потребителям

В Николаеве сегодня 5 ноября 2018 года, начался отопительный сезон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевского горсовета.

Как сообщается, согласно решению исполкома, с 5 ноября в Николаеве стартует отопительный период на всех объектах жилищного фонда и других объектах.

"Теплоснабжающие предприятия, начиная с 05.11.2018, должны начать пуск котельных для подачи тепла потребителям г. Николаева всех форм собственности", - говорится в сообщении.

Фото: mkrada.gov.ua

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 1 ноября текущего года были введены новые тарифы на газ, что предусматривает перерасчет коммунальных платежей за отопление и горячую воду. После перерасчетов, которые могут быть проведены в декабре, тарифы на тепло и горячую воду могут вырасти на 16%.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины компенсирует расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям, которые не успели оформить субсидию до отопительного сезона. Как отмечалось, средства будут возмещены, даже если семья подаст документы на субсидию в ноябре или декабре.