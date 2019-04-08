Во Львове завершился отопительный сезон

Во Львове с 8 апреля завершился отопительный сезон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

Сообщается, что согласно распоряжению городского головы Львова Андрея Садового, с 8 апреля приостановлена подача отопления. В то же время подчеркивается, что при снижении температуры воздуха теплоснабжение будет восстановлено.

Напомним, ранее сообщалось, что с 8 апреля отопительный сезон завершится в Виннице. В то же время отмечалось, что детские учреждения, больницы, учреждения социальной защиты отключат от теплоснабжения по заявкам.

На прошлой неделе отопительный сезон завершился в ряде областных центров, в том числе в Луцке, Запорожье и Николаеве. Отметим, в нынешний отопительный сезон Украина вошла с рекордно высокими запасами газа в подземных хранилищах, что позволило минимизировать закупки в период высоких цен. По состоянию на 3 апреля 2019 года объемы газа в ПХГ составляли 8,8 млрд куб. м, что на 0,6 млрд кубометров больше, чем год назад (8,2 млрд кубометров).