Во Львове заминировали 13 объектов

Во Львове в полицию поступило сообщение о минировании 13 объектов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Сегодня в 16:10 в полицию поступило сообщение о заминировании тринадцати объектов во Львове, среди которых торговые центры, гостиницы, медучреждения, железнодорожный вокзал и аэропорт.

На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 23 мая в Национальную полицию в Харьковской области поступило сообщение на электронную почту об угрозе взрыва в 25 объектах.

Кроме того, сотрудников и посетителей Черновицкой областной государственной администрации эвакуировали в связи с угрозой взрыва. Отмечается, что в четверг, 23 мая, около 11:30 утра неизвестный гражданин, позвонив с таксофона на "102", сообщил о том, что возле облгосадминистрации заложена взрывчатка.

Также в Виннице в пятницу, 24 мая, на почтовые ящики четырех университетов поступили сообщения о заложенной в помещениях взрывчатке. Письма получили администрации национальных Винницкого технического, медицинского, аграрного и государственного педагогического университетов. Аналогичное сообщение получила администрация торгового центра "Мегамолл".