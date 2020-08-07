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У Львові закрили сервісний центр МВС через спалах COVID-19

Львів, П'ятниця 07 серпня 2020 22:24
У Львові закрили сервісний центр МВС через спалах COVID-19
Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Отримати послуги можна в інших сервісних центрах області

У Львові стався спалах коронавірусу у регіональному сервісному центрі Міністерства внутрішній справ на вулиці Апостола. Сервісний центр буде тимчасово зачинено з суботи, 8 серпня.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби сервісного центру.

Громадяни, які вже зареєструвалися в онлайн-чергу на прийом в закритий сервісний центр, можуть отримати послуги в будь-якому іншому центрі МВС на території Львівської області за умови наявності талону та попереднього запису за телефоном.

"Про відновлення роботи сервісного центру МВС буде повідомлено на нашому сайті", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, в Україні за останню добу виявили майже 1500 нових випадків коронавірусу; також у країні знову встановили антирекорд за кількістю смертей від COVID-19.

Як писало РБК-Україна, у Києві на карантин закрили пекарню через спалах коронавірусу: інфекцію виявили у 37 співробітників пекарні.

Ще один спалах коронавірусу стався в Херсонській міській лікарні; захворювання на COVID-19 підтвердили у 9 людей.

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