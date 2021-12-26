Во Львове загорелся вагон поезда. Пожар тушили более 20 человек

Сообщение о пожаре на главном железнодорожном вокзале Львова поступило около 4 часов утра 26 декабря. Пожар возник в пассажирском вагоне поезда сообщением "Киев-Ужгород".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области в Facebook .

Как отмечается в сообщении, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия вагон был отцеплен от поезда, из окон выбивался дым. Проводник уже вывел пассажира, находившегося в вагоне.

Пожарные включились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по ликвидации возгорания. В 05:00 пожар локализован и в 05:03 ликвидирован в составе двух звеньев газодымозащитной службы.

В результате пожара огонь уничтожил электрощитовую и служебное помещение проводников на площади 4 кв. м. К ликвидации пожара привлекалось 22 человек личного состава и три единицы спецтехники.

В результате возгорания никто не пострадал. Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранительные органы, отметили в ГСЧС.