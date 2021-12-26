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У Львові загорівся вагон поїзда. Пожежу гасили більше 20 осіб

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Україна, Неділя 26 грудня 2021 12:36
У Львові загорівся вагон поїзда. Пожежу гасили більше 20 осіб Фото: понад 20 осіб гасили пожежу в вагоні поїзда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Повідомлення про пожежу на головному залізничному вокзалі Львова надійшло близько 4 годин ранку 26 грудня. Пожежа виникла в пасажирському вагоні поїзда сполученням "Київ-Ужгород".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління ДСНС України у Львівській області у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон був, відчеплений від поїзда, з вікон вибивався дим. Провідник вже вивів пасажира, який перебував у вагоні.

Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання. О 05:00 пожежу локалізовано та о 05:03 ліквідовано в складі двох ланок газодимозахисної служби.

Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв.м. До ліквідації пожежі залучалось 22 осіб особового складу та три одиниці спецтехніки.

Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи, зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, за даними Держстату, за січень-жовтень 2021 року через пожежі в Україні загинуло 949 українців.

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