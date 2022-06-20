ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Во Львове загорелась деревянная церковь УПЦ МП

Новина українською →
Львов, Понедельник 20 июня 2022 01:51
Во Львове загорелась деревянная церковь УПЦ МП Фото: во Львове загорелась деревянная церковь УПЦ МП (facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Артур Родивилов

В жилом массиве Львова Сыхове произошел пожар в деревянной церкви УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что 19 июня в 22:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Антоненко-Давыдовича в деревянной церкви.

Во Львове загорелась деревянная церковь УПЦ МП

Спасатели сообщают, что пожар был потушен в 23:30. По их данным, пострадавших в результате возгорания нет.

Во Львове загорелась деревянная церковь УПЦ МП

В соцсетях местные жители сообщили, что на стенах этого храма писали, что это "дом Путина".

Во Львове загорелась деревянная церковь УПЦ МП

В конце мая УПЦ МП объявила о самостоятельности и независимости от РПЦ та решила внести изменения в свой устав.

В Православную церковь Украины из РПЦ за 100 дней полномасштабного вторжения России перешли уже более 600 общин.

Больше о ситуации вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов УПЦ МП
NEWS
Начинается историческая неделя. Зеленский предупредил об усилении активности России
Начинается историческая неделя. Зеленский предупредил об усилении активности России
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона