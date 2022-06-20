У Львові загорілася дерев'яна церква УПЦ МП

У житловому масиві Львова Сихові сталася пожежа в дерев'яній церкві УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що 19 червня о 22:42 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вул.Антоненка-Давидовича у дерев'яній церкві.

Рятувальники повідомляють, що пожежа була загашена о 23:30. За їх даними, постраждалих в результаті загоряння немає.

У соцмережах місцеві жителі повідомили, що на стінах цього храму писали, що це "будинок Путіна".

В кінці травня УПЦ МП оголосила про самостійність і незалежність від РПЦ та вирішила внести зміни до свого статуту.

До Православної Церкви України з РПЦ за 100 днів повномасштабного вторгнення Росії перейшли вже понад 600 громад.

Більше про ситуацію ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні".

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