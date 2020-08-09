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Во Львове зафиксировали вспышку коронавируса после свадьбы

Львов, Воскресенье 09 августа 2020 10:41
Во Львове зафиксировали вспышку коронавируса после свадьбы
Фото: позитивный тест на коронавирус (flickr)
Автор: Максим Зайченко

На свадьбу пришли 130 человек

Во Львове гости начали болеть коронавирусом после свадьбы, которое состоялось в минувшие выходные. На свадьбе было 130 человек, но 50 гостей отказались приходить.

Об этом врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко сообщила в Facebook.

По ее словам, масочный режим и социальная дистанция на свадьбе не соблюдались.

"О социальной дистанции, конечно, никто не вспоминал. В масках кушать неудобно, танцевать тоже... Все надеялись, что на свадьбу пришли только здоровые. Но через 4 дня обнаружили первого больного. Несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией. Лаборатория подтвердила COVID-19. История продолжается. Случаи заболевания продолжают регистрироваться и среди гостей и их семей", - сообщила Тимко.

Врач призвала придерживаться карантинных ограничений.

Напомним, ранее во Львове закрыли сервисный центр МВД из-за вспышки COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в Киеве на карантин закрыли пекарню из-за вспышки коронавируса: инфекцию обнаружили у 37 сотрудников пекарни.

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