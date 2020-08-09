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У Львові зафіксували спалах коронавірусу після весілля

Львів, Неділя 09 серпня 2020 10:41
У Львові зафіксували спалах коронавірусу після весілля
Фото: позитивний тест на коронавірус (flickr)
Автор: Максим Зайченко

На весілля прийшли 130 осіб

У Львові гості почали хворіти на коронавірус після весілля, яка відбулося в минулі вихідні. На весіллі було 130 осіб, але 50 гостей відмовилися приходити.

Про це лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко повідомила у Facebook.

За її словами, масковий режим та соціальної дистанції на весіллі не дотримувалися.

"Про соціальної дистанції, звичайно, ніхто не згадував. В масках їсти незручно, танцювати теж... Всі сподівалися, що на весілля прийшли тільки здорові. Але через 4 дні виявили першого хворого. Кілька людей відразу потрапили в лікарню з двобічною пневмонією. Лабораторія підтвердила COVID-19. Історія продовжується. Випадки захворювання продовжують реєструватися і серед гостей та їх сімей", - повідомила Тімко.

Лікар закликала дотримуватися карантинних обмежень.

Нагадаємо, раніше у Львові закрили сервісний центр МВС через спалах COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, у Києві на карантин закрили пекарню через спалах коронавірусу: інфекцію виявили у 37 співробітників пекарні.

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