Во Львове задержали женщину, которая восемь лет работала на оккупантов в крымском министерстве

По данным следствия, после аннексии Крыма в 2014 году подозреваемая заняла руководящую должность в одном из незаконно созданных министерств АР Крым, на которой работала до 2021 года.

В частности, своими действиями она способствовала утверждению оккупационных властей РФ и оказывала помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Правоохранители в апреле 2022 года задержали женщину во Львове. Ей сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 4 млн грн залога.