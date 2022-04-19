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Во Львове задержали женщину, которая восемь лет работала на оккупантов в крымском министерстве

Во Львове женщине сообщили подозрение в госизмене (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове поймали чиновницу крымского министерства. Ее сообщили подозрение в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, после аннексии Крыма в 2014 году подозреваемая заняла руководящую должность в одном из незаконно созданных министерств АР Крым, на которой работала до 2021 года.

В частности, своими действиями она способствовала утверждению оккупационных властей РФ и оказывала помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Правоохранители в апреле 2022 года задержали женщину во Львове. Ей сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 4 млн грн залога.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты совершили почти 7,5 тысяч преступлений за время войны.

Также мы писали, что в Одесской области ликвидировали агентурную сеть оккупантов.

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