У Львові затримали жінку, яка вісім років працювала на окупантів у кримському міністерстві

У Львові спіймали посадовицю кримського міністерства. Її повідомили підозру у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, після анексії Криму у 2014 році підозрювана зайняла керівну посаду в одному з незаконно створених міністерств АР Крим, на якій працювала до 2021 року.
Зокрема, своїми діями вона сприяла утвердженню окупаційної влади РФ та надавала допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.
Правоохоронці у квітні 2022 року затримали жінку у Львові. Їй повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 4 млн грн застави.
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