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Во Львове задержали сепаратиста из ОРДЛО: пытался пересечь границу

Автор: Анна Шиканова

Во Львовской области задержали бывшего сепаратиста, который пытался пересечь границу с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сообщается, что патруль на пограничном пункте Смильница задержал нарушителя, который хотел незаконно пересечь границу с Польшей. У задержанного при себе оказался кухонный нож и заточка.

А при проверке документов выяснилось, что нарушителем оказался гражданин Украины 1996 года рождения, который ранее проходил службы в одном из военных подразделений на временно оккупированной части Донецкой области.

За что был ранее осужден.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Харьковской области задержали диверсанта-украинца, который сообщал данные о перемещении ВСУ.

А также мы писали о том, что СБУ поймала "вагнеровца" с опытом войны в Сирии и на Донбассе.

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