У Львові затримали сепаратиста з ОРДЛО: намагався перетнути кордон

У Львівській області затримали колишнього сепаратиста, який намагався перетнути кордон з Польщею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Повідомляється, що патруль на прикордонному пункті Смільниця затримав порушника, який хотів незаконно перетнути кордон з Польщею. У затриманого при собі виявився кухонний ніж і заточка.
А при перевірці документів з'ясувалося, що порушником виявився громадянин України 1996 року народження, який раніше проходив служби в одному з військових підрозділів на тимчасово окупованій частині Донецької області.
За що був раніше засуджений.
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