RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Львові затримали сепаратиста з ОРДЛО: намагався перетнути кордон

Автор: Анна Шиканова

У Львівській області затримали колишнього сепаратиста, який намагався перетнути кордон з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Повідомляється, що патруль на прикордонному пункті Смільниця затримав порушника, який хотів незаконно перетнути кордон з Польщею. У затриманого при собі виявився кухонний ніж і заточка.

А при перевірці документів з'ясувалося, що порушником виявився громадянин України 1996 року народження, який раніше проходив служби в одному з військових підрозділів на тимчасово окупованій частині Донецької області.

За що був раніше засуджений.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харківській області затримали диверсанта-українця, який повідомляв дані про переміщення ЗСУ.

А також ми писали про те, що СБУ спіймала "вагнерівця" з досвідом війни в Сирії та на Донбасі.

Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОРДЛО