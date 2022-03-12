У Львові затримали сепаратиста з ОРДЛО: намагався перетнути кордон

Повідомляється, що патруль на прикордонному пункті Смільниця затримав порушника, який хотів незаконно перетнути кордон з Польщею. У затриманого при собі виявився кухонний ніж і заточка.

А при перевірці документів з'ясувалося, що порушником виявився громадянин України 1996 року народження, який раніше проходив служби в одному з військових підрозділів на тимчасово окупованій частині Донецької області.

За що був раніше засуджений.

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