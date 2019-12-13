Во Львове задержали полицейского на вымогательстве взятки от студентов

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали оперуполномоченного одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области и его близкого родственника во время получения ими 4 тыс. долларов взятки от студентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, полицейский в сговоре со своим родным братом, требовали от студентов-участников драки уплатить взятку за непривлечение их к уголовной ответственности за хулиганство. В случае отказа предоставить деньги, полицейский пригрозил студентам исключением из учреждений образования и заключением. Злоумышленников задержали во время получения взятки.

Квалификация: принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовный кодекс Украины)

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали одесского пограничника, который за взятку пытался повыситься в звании.

Ранее судью Деражнянского районного суда Хмельницкой области оправдали от обвинений в получении неправомерной выгоды.