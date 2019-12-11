В Хмельницкой области судью оправдали от обвинений во взятке

Дело слушали шесть лет
Судью Деражнянского районного суда Хмельницкой области оправдали от обвинений в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".
В 2012 году в Деражнянский райсуд поступило дело в отношении оборота наркотиков. Обвиняемый по делу был родным братом жены друга и кума судьи этого суда. Отец подсудимого обратился к зятю, чтобы тот поговорил с судьей и узнал о возможности назначения наказания, не связанного с лишением свободы.
В свою очередь, судья якобы решил использовать эту ситуацию в своих интересах и завладеть деньгами мужчины путем обмана. Поэтому судья якобы сообщил ложную информацию, что договорился с другим судьей и тот согласился назначить наказание, не связанное с лишением свободы при условии передачи ему 6 тыс. долларов.
В марте 2013 судья был задержан. Его обвинили в мошенническом завладении средствами и подстрекательстве к передаче взятки.
"Суд оправдал человека за недоказанностью вины. Дело слушалось 6 лет. Оправданный сохранил должность судьи", - говорится в сообщении.
В частности, суд признал, что подозрение судьи сообщило неуполномоченное лицо. Поэтому судья не приобрел статуса подозреваемого и не считается привлеченным к уголовной ответственности.
Кроме того, признаны недопустимыми доказательствами все результаты негласных следственных (
Также суд решил, что имела место провокация преступления, поскольку дело начали по заявлению мужчины, зависимого от правоохранителей в связи с уголовным преследованием его сына, который затем отказался от любых претензий.
Ранее сообщалось, что Днепровский районный суд Киева оправдал экс-"беркутовца" Андрея Хандрикина, которого обвиняли в истязании активистов во время Революции Достоинства.