Во Львове задержали гражданина Азербайджана, находящегося в международном розыске

Фото: задержанный злоумышленник (ssu.gov.ua)

Злоумышленник скрывался в Украине с 2017 года

Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали гражданина Азербайджана, который находится в международном розыске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, задержанный иностранец является участником криминальной группировки, совершавшей тяжкие преступления на территории Азербайджана.

"Во время отработки оперативной информации сотрудники спецслужбы получили подтверждение о его пребывании в международном розыске. Азербайджанские правоохранители обвиняют злоумышленника в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах на родине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанный скрывался в Украине с 2017 года.

Фото: задержанный злоумышленник (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинские правоохранители в очередной раз задержали и выдворили из Украины "вора в законе" по прозвищу "Тенго Гальский". Уголовном "авторитету" на 10 лет запрещен въезд в Украину.