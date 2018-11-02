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Во Львове задержали гражданина Азербайджана, находящегося в международном розыске

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 18:39
Фото: задержанный злоумышленник (ssu.gov.ua)
Фото: задержанный злоумышленник (ssu.gov.ua)

Злоумышленник скрывался в Украине с 2017 года

Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали гражданина Азербайджана, который находится в международном розыске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, задержанный иностранец является участником криминальной группировки, совершавшей тяжкие преступления на территории Азербайджана.

"Во время отработки оперативной информации сотрудники спецслужбы получили подтверждение о его пребывании в международном розыске. Азербайджанские правоохранители обвиняют злоумышленника в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах на родине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанный скрывался в Украине с 2017 года.

Во Львове задержали гражданина Азербайджана, находящегося в международном розыске

Фото: задержанный злоумышленник (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинские правоохранители в очередной раз задержали и выдворили из Украины "вора в законе" по прозвищу "Тенго Гальский". Уголовном "авторитету" на 10 лет запрещен въезд в Украину.

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