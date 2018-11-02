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У Львові затримали громадянина Азербайджану, який перебуває у міжнародному розшуку

Новини » Надзвичайні події    02.11.2018 - 18:39
Фото: затриманий зловмисник (ssu.gov.ua)
Фото: затриманий зловмисник (ssu.gov.ua)

Зловмисник переховувався в Україні з 2017 року

У Львові співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали громадянина Азербайджану, який перебуває у міжнародному розшуку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, затриманий іноземець є учасником кримінального угруповання, яке здійснювало важкі злочини на території Азербайджану.

"Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники спецслужби отримали підтвердження про його перебування у міжнародному розшуку. Азербайджанські правоохоронці звинувачують зловмисника в ухиленні від сплати податків у великих розмірах на батьківщині", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, затриманий переховувався в Україні з 2017 року.

У Львові затримали громадянина Азербайджану, який перебуває у міжнародному розшуку

Фото: затриманий зловмисник (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українські правоохоронці в черговий раз затримали та видворили з України "злодія в законі" на прізвисько "Тенго Гальський". Кримінальному "авторитетові" на 10 років заборонено в’їзд в Україну.

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