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Интервью

Во Львове от взрыва гранаты погиб мужчина

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 18:45
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Еще один человек травмирован

Во Львове в жилом доме взорвалась граната, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львове.

Так, на улице Некрасова во Львове, взорвалась граната, в результате чего на месте погиб мужчина, телесные повреждения получила женщина, которая находилась на момент взрыва в помещении.

"Пострадавшую, данные которой устанавливаются, доставлены в больницу, ей оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других служб.

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв авто в Харьковской области будут расследовать как "покушение на убийство".

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Теги публикации: Львов, Взрыв, Львов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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