У Львові від вибуху гранати загинув чоловік

Ще одна людина травмована

У Львові в житловому будинку вибухнула граната, в результаті чого загинув чоловік. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львові.

Так, на вулиці Некрасова у Львові, вибухнула граната, внаслідок чого на місці загинув чоловік, тілесні ушкодження отримала жінка, яка перебувала на момент вибуху в помешканні.

"Постраждалу, дані якої встановлюються, доставлено до лікарні, їй надається медична допомога. Всі обставини події встановлюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та представники інших служб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вибух авто в Харківській області будуть розслідувати як "замах на вбивство".