У Львові від вибуху гранати загинув чоловік

Ще одна людина травмована
У Львові в житловому будинку вибухнула граната, в результаті чого загинув чоловік. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львові.
Так, на вулиці Некрасова у Львові, вибухнула граната, внаслідок чого на місці загинув чоловік, тілесні ушкодження отримала жінка, яка перебувала на момент вибуху в помешканні.
"Постраждалу, дані якої встановлюються, доставлено до лікарні, їй надається медична допомога. Всі обставини події встановлюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та представники інших служб.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вибух авто в Харківській області будуть розслідувати як "замах на вбивство".