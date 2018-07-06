Взрыв авто в Харьковской области будут расследовать как "покушение на убийство"

Полиция выясняет обстоятельства взрыва

Сегодня, 5 июля, в Харьковской области взорвался автомобиль, расследование начали по статье 115 "покушение на убийство". Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области в Facebook.

"Расследование начали по статье 115 "покушение на убийство" Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, на момент взрыва в салоне автомобиля находились трое человек. В результате они получили незначительные повреждения в виде царапин лица. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас с пострадавшими работают следователи.

#поліція_Харківщини #вибух Поліція Харкова встановлює обставини вибуху у Київському районі (ОНОВЛЕНО) В результаті... Опубліковано Поліція Харківщини Четвер, 5 липня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что примерно в 6 вечера в полицию поступило сообщение о том, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль. Взрывом была повреждена задняя часть автомобиля Ауди.