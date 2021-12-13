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Во Львове взорвался газ в жилом доме. Есть пострадавшие

Автор: Сергей Пышкин

Во Львове произошел взрыв в жилом доме. Три человека были госпитализированы с ожогами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Информация о взрыве в трехэтажном доме Львова поступила в ГСЧС в 17:35.

К месту событий были привлечены 20 спасателей и 4 единицы техники.

По предварительной информации, взорвался бытовой газ в квартире на втором этаже с последующим возгоранием.

Уже в 17:55 - огонь локализовали, а в 18:22 - ликвидировали.

Всех троих пострадавших госпитализировали с ожогами средних степеней тяжести.

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ЛьвовГСЧС