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У Львові вибухнув газ в житловому будинку. Є постраждалі

Автор: Сергій Пишкін

У Львові стався вибух у житловому будинку. Трьох людей було госпіталізовано з опіками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Інформація про вибух у триповерховому будинку Львова надійшла до ДСНС о 17:35.

До місця подій були залучені 20 рятівників й 4 одиниці техніки.

За попередньою інформацією - вибухнув побутовий газ у квартирі на другому поверсі з подальшим загорянням.

Вже о 17:55 - вогонь локалізували, а о 18:22 - ліквідували.

Усіх трьох постраждалих госпіталізували з опіками середніх ступенів тяжкості.

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ЛьвівДСНС