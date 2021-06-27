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Во Львове во время полумарафона умер человек

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Воскресенье 27 июня 2021 11:55
Во Львове во время полумарафона умер человек Фото: во Львове умер участник марафона (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Во Львове во время участия в полумарафоне 27 июня умер 23-летний парень. Ему оставалось преодолеть последние 200 метров дистанции.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

Смерть мужчины констатировали медицинские работники.

"Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть. Соболезнования родным и близким!",- написал Садовый.

Согласно данным организаторов, были заявлены дистанции в зависимости от уровня подготовки участников: индивидуальные забеги на 4.2 км, 10 км, 21 км, командные забеги или эстафеты.

Подробностей о смерти мужчины пока нет.

Напомним, в прошлом году умерла участница одесского ультрамарафону.

Ранее в Киеве умер мужчина, который участвовал в международном марафоне Wizz Air Kyiv City Marathon 2017.

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