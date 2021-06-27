Во Львове во время полумарафона умер человек
Фото: во Львове умер участник марафона (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Во Львове во время участия в полумарафоне 27 июня умер 23-летний парень. Ему оставалось преодолеть последние 200 метров дистанции.
Смерть мужчины констатировали медицинские работники.
"Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть. Соболезнования родным и близким!",- написал Садовый.
Согласно данным организаторов, были заявлены дистанции в зависимости от уровня подготовки участников: индивидуальные забеги на 4.2 км, 10 км, 21 км, командные забеги или эстафеты.
Подробностей о смерти мужчины пока нет.
Напомним, в прошлом году умерла участница одесского ультрамарафону.
Ранее в Киеве умер мужчина, который участвовал в международном марафоне Wizz Air Kyiv City Marathon 2017.