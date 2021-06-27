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У Львові під час півмарафону померла людина

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Неділя 27 червня 2021 11:55
У Львові під час півмарафону померла людина Фото: у Львові помер учасник півмарафону (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Львові під час участі в півмарафоні 27 червня помер 23-річний хлопець. Йому залишалось подолати останні 200 метрів дистанції.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

Смерть чоловіка констатували медичні працівники.

"Велика біда на півмарафоні. Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть. Співчуття рідним та близьким!", - написав Садовий.

Згідно з даними організаторів, були заявлені дистанції залежно від рівня підготовки учасників: індивідуальні забіги на 4.2 км, 10 км, 21 км, командні забіги або естафети.

Подробиць щодо смерті чоловіка наразі немає.

Нагадаємо, минулого року померла учасниця одеського ультрамарафону.

Раніше у Києві помер чоловік, який брав участь у міжнародному марафоні Wizz Air Kyiv City Marathon 2017.

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