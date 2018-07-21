Во Львове возле ж/д вокзала обнаружили тело мужчины

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия

Во Львове сегодня ночью, 21 июля 2018 года, возле железнодорожного вокзала обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает местное издание Varta1.

Как отмечается, тело мужчины в возрасте 30-40 лет обнаружили около часа ночи возле кафе ”Арома кофе”. По словам очевидцев, мужчина стоял на коленях, а потом упал и умер.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове Служба безопасности Украины предупредила диверсию на железной дороге. Как сообщалось, завербованный боевикам "ДНР" уроженец Донецка пытался взорвать грузовой поезд. На данный момент злоумышленник задержан.