У Львові поблизу залізничного вокзалу виявили тіло чоловіка

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події

У Львові сьогодні вночі, 21 липня 2018 року, поблизу залізничного вокзалу виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє місцеве видання Varta1.

Як зазначається, тіло чоловіка віком 30-40 років виявили близько першої години ночі біля кафе ”Арома кава”. За словами очевидців, чоловік стояв на колінах, а потім впав і помер.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харкові Служба безпеки України попередила диверсію на залізниці. Як повідомлялося, завербований бойовикам "ДНР" уроженець Донецька намагався підірвати вантажний потяг. Наразі зловмисника затримали.