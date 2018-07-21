У Львові поблизу залізничного вокзалу виявили тіло чоловіка

Новини Надзвичайні події 21.07.2018 - 11:26
Ілюстративне фото (wikipedia.org)
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події

У Львові сьогодні вночі, 21 липня 2018 року, поблизу залізничного вокзалу виявили тіло чоловіка. Про це повідомляє місцеве видання Varta1.

Як зазначається, тіло чоловіка віком 30-40 років виявили близько першої години ночі біля кафе ”Арома кава”. За словами очевидців, чоловік стояв на колінах, а потім впав і помер. 

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харкові Служба безпеки України попередила диверсію на залізниці. Як повідомлялося, завербований бойовикам "ДНР" уроженець Донецька намагався підірвати вантажний потяг. Наразі зловмисника затримали.

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